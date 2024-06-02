Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Бобруйской епархии и областной организации Белорусского Общества Красного К...

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Бобруйской епархии и областной организации Белорусского Общества Красного Креста31 мая 2024 года состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви и Могилевской областной организации Республиканского общественного объединения Белору .