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Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Бобруйской епархии и областной организации Белорусского Общества Красного К...

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Бобруйской епархии и областной организации Белорусского Общества Красного К...

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Бобруйской епархии и областной организации Белорусского Общества Красного Креста31 мая 2024 года состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Бобруйской епархии Белорусской Православной Церкви и Могилевской областной организации Республиканского общественного объединения Белору .

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