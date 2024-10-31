Суши и роллы в России подорожают до 60 процентов в 2025 году

Эксперты озвучили неутешительные новости для любителей восточной кухни. Роллы 123RF/legion-media.ruЭксперты рассказали, что ждет в России японскую кухню, которая завоевала большую популярность среди потребителей.
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