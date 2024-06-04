Бывшая британская «дочка» Сбера заявила о рисках утраты 105 миллионов долларов

TFA: Сбербанк может получить доступ к активам Sberbank CIB UK на $105 млн Бывшая дочерняя компания российского Сбербанка в Великобритании — Sberbank CIB UK — в обозримом будущем может потерять контроль над своими активами на общую сумму в 105 миллионов долларов.