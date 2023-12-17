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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 47 очков и реализовал 12 трехочковых в победной игре с «Ютой»

Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 47 очков и реализовал 12 трехочковых в победной игре с «Ютой»

Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй обновил личный рекорд результативности в игре с «Ютой» (125:104) – 47 очков.

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