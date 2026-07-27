Руслан Бортник: Украина вымирает в четыре раза быстрее, чем рожает, но ставки на истощение растут

Зачем Трампу имитация дружбы с Киевом накануне ноябрьских выборов 2026 года? Почему Фёдоров отказывается от должности вице-премьера и требует кресло министра обороны? Какую цену Европа готова заплатить за конфискацию российского теневого флота? И как демографическая катастрофа превращает Украину в вымирающую страну уже к концу 2026 года? Политолог, директор Украинского института политики Руслан Бо… Читать далее: https://govorit.