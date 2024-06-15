Blue Origin присоединилась к SpaceX в военных запусках для США

Blue Origin наряду со SpaceX и United Launch Alliance (ULA) была выбрана для участия в конкурсе на получение военных контрактов США на запуски стоимостью до 5,6 миллиарда долларов в течение…Blue Origin наряду со SpaceX и United Launch Alliance (ULA) была выбрана для участия в конкурсе на получение военных контрактов США на запуски стоимостью до 5,6 миллиарда долларов в течение… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Blue Origin наряду со SpaceX и United Launch Alliance (ULA) была выбрана для участия в конкурсе на получение военных контрактов США на запуски стоимостью до 5,6 миллиарда долларов в течение…Blue Origin наряду со SpaceX и United Launch Alliance (ULA) была выбрана для участия в конкурсе на получение военных контрактов США на запуски стоимостью до 5,6 миллиарда долларов в течение… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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