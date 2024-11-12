Фильм Александра Войтинского «Огниво» преодолел миллиард рублёвых сборов за две недели проката

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), российский семейный фильм «Огниво», режиссёром которого стал Александр Войтинский, уже собрал более 1 миллиарда рублей в бокс-офисе за первые две с половиной недели проката.
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