Жители новых регионов рассказали о жизни после воссоединения с Россией

В новых регионах России вовсю реализуются масштабные программы восстановления и развития. Подробнее об этом 30 сентября, в первую годовщину воссоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с РФ, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, пообщавшись с жителями субъектов.
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