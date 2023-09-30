Жители новых регионов рассказали о жизни после воссоединения с Россией

В новых регионах России вовсю реализуются масштабные программы восстановления и развития. Подробнее об этом 30 сентября, в первую годовщину воссоединения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с РФ, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, пообщавшись с жителями субъектов.