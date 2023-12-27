Комбат новосибирского батальона "Вега" Панфёров высказался о сроках окончания СВО

По мнению основателя отряда, специальная военная операция может быть завершена в 2024 году.Комбат "Веги" и первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров рассказал, что думает об окончании специальной военной операции.
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