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Царьград

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Китай отвергает слухи об участии своих граждан в конфликте на Украине

Китай отвергает слухи об участии своих граждан в конфликте на Украине

Министерство иностранных дел Китая отрицает участие своих граждан в конфликте на Украине и предупреждает о безответственном распространении непроверенной информации.

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