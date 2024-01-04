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Клопп, Эмери, Ираола и Мойес претендуют на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

Клопп, Эмери, Ираола и Мойес претендуют на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

В список вошли: Унаи Эмери («Астон Вилла») – 4 победы (в том числе – над «Манчестер Сити» и «Арсеналом»), 2 ничьих и поражение в 7 матчах.

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