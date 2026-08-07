Как я остановила пожелтение огурцов после двойного температурного шока

Первое августа на календаре, а мои огуречные плети вдруг решили, что сезон окончен. Признаюсь честно, когда видишь, как еще вчера бодрые зеленые листья стремительно превращаются в безжизненные желтые лоскуты, руки опускаются.
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