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stroimdom21

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Как я остановила пожелтение огурцов после двойного температурного шока

Как я остановила пожелтение огурцов после двойного температурного шока

Первое августа на календаре, а мои огуречные плети вдруг решили, что сезон окончен. Признаюсь честно, когда видишь, как еще вчера бодрые зеленые листья стремительно превращаются в безжизненные желтые лоскуты, руки опускаются.

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