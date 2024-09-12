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Обвиняемая в убийстве Дугиной Вовк служила в ВСУ

Обвиняемая в убийстве Дугиной Вовк служила в ВСУ

ТАСС, ссылаясь на судебные материалы, сообщил, что гражданка Украины Наталья Вовк (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую обвиняют в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в рядах ВСУ .

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