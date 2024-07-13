Как отреагировали европейские лидеры на оговорку Байдена

Европейские лидеры "замерли от ужаса" на сцене саммита НАТО, когда на финальной церемонии в Вашингтоне президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского "президентом Украины Владимиром Путиным", пишет Politico.
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