Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Женщины давно утратили связь с реальностью (исповедь массажиста)

Женщины давно утратили связь с реальностью (исповедь массажиста)

Морена, Вы у себя пишете о некоторых вещах с женской стороны про мужчин слишком однобоко, так что возникла мысль предложить написать Вам о своей работе.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Непонятно : в чем вопрос и проблема ? Действительно , многие женщины ходят на массаж по разным причинам... Некоторые из причин женщины даже не осознают... Знаю одну приличную женщину , 40 лет , за мужем...У нее *защемило* спину...Ходит на массаж к мужчине... Хотя сама могла бы делать дома упражнения для *разработки* спины и позвоночника... Муж ревнует : говорит , что жена специально бегает на массаж к мужику ! Конечно , в большом богатом городе много *соматически* не удовлетворенных женщины 40+... Им не хватает ярких тактильных ощущений , для *1-ой сигнальной системы *, которые дает хороший массаж... А секс во время массажа ? Только по просьбе клиентки ! Секс , в сущности , тоже массаж , только *местный*... И если массаж делает красивый молодой мужчина , накаченный , приятно пахнущий , - конечно , к нему побегут скучающие женщины 40+. Это называется здесь , на форуме *массажем*... Но есть такое направление в сексологии : *практикующий сексолог*... Красивая женщина , врач-сексолог проводит в пациентами *обучающие * *оздоровительные * половые акты... У кого *не стоит * или быстрые поллюции , или другие проблемы... И это не проституция , а , действительно врачебная помощь , с государственной лицензией. Очень полезное дело такой *массаж* , если всё делать честно и по науке! © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2023 Свидетельство о публикации №223102800087
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