«Хватит скулить»: мэр Невинномысска упрекнул горожан, жалующихся на перебои с электричеством из-за крупнейшей аварии на Ростовской АЭС

В ходе проверки не было выявлено нарушений пределов и условий безопасности эксплуатации в РАЭС. На Ростовской АЭС произошла крупная авария на энергоблоке N1, в результате чего его пришлось отключить в 15:21.
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