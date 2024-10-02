Спецоперация Израиля против Ливана: предварительные итоги В конце сентября Израиль провел многоуровневую операцию против «Хезболлы», которая фактически контролирует большую часть Ливана.
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Спецоперация Израиля против Ливана: предварительные итоги В конце сентября Израиль провел многоуровневую операцию против «Хезболлы», которая фактически контролирует большую часть Ливана.
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