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Царьград

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МВД задержало 33-летнего мужчину за нападение со сковородой

МВД задержало 33-летнего мужчину за нападение со сковородой

На северо-востоке Москвы 33-летний приезжий устроил дебош в магазине и напал на пенсионера. Будучи пьяным, он избил сковородой 63-летнего покупателя, потребовавшего прекратить ругань.

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