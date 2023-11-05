Зачем Сталин после войны покрасил Кремль в красный цвет

Многие наверняка задавались вопросом, откуда взялось выражение «Москва белокаменная», если Кремль выложен из красного кирпича? На самом деле привычный нам вид исторической части столицы в конце 1940-х годов казался весьма непривычным для наших бабушек и дедушек, заставших Москву еще белокаменной… Белокаменный Кремль Дмитрия Донского Впервые белокаменным Кремль стал при Дмитрии Донском — в 1366-1368 гг.