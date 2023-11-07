В Подмосковье дальнобойщик похитил 31 тысячу пар носков на 3,5 млн рублей

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар носков стоимостью 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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