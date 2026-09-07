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Сотни барнаульцев пришли на концерт в память о Юре Шатунове

Сотни барнаульцев пришли на концерт в память о Юре Шатунове

6 сентября в барнаульском парке "Изумрудный" прошел концерт памяти певца Юрия Шатунова. Как рассказал управляющий парком Владислав Вакаев, мероприятие собрало множество жителей краевой столицы.

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