Сотни барнаульцев пришли на концерт в память о Юре Шатунове

6 сентября в барнаульском парке "Изумрудный" прошел концерт памяти певца Юрия Шатунова. Как рассказал управляющий парком Владислав Вакаев, мероприятие собрало множество жителей краевой столицы.
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