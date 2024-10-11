Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Лушанова
    В России был налог на бездетность. Все новое - давно забытое старое. А самое смешное то, что платить налог надо было ..."Бездетные семьи ...
  • Владимир Алтайцев
    Нацизм  на  Украине подлежит  уничтожению.Военкор Марат Хай...
  • radiofree
    Почему Россия об...

Почему Николаю II понравились бы сырники из «Вкусвилла», а жене Льва Толстого – нет :)

Почему Николаю II понравились бы сырники из «Вкусвилла», а жене Льва Толстого – нет :)

Листая каталог вкусвилловской заманухи «для здорового питания», натолкнулся на блюдо, которое могло понравиться императору Николаю II, и от которого наверняка отвернулась бы графиня Софья Андреевна Толстая :) Это шутка, конечно, потому что, понятно, что император никогда бы не стал есть еду из супермаркета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх