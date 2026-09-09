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Мировое обозрение

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Нефть подорожала выше $100 на фоне новой эскалации между США и Ираном

Нефть подорожала выше $100 на фоне новой эскалации между США и Ираном

Цены на нефть пробили психологически важную отметку в $100 за баррель впервые с июля, отреагировав на резкое обострение конфликта между США и Ираном.

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