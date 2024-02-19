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Bloomberg: антироссийские союзники изучают сценарий, в котором США глобально отступают

Bloomberg: антироссийские союзники изучают сценарий, в котором США глобально отступают

Дела всегда красноречивее слов. В этом смысле на Мюнхенской конференции по безопасности в речах еще нет слова «паника», зато она есть в поступках и закулисных отчаянных попытках сохранить устоявшийся западный миропорядок.

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