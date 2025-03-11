На Украине раскрылись врата ада, заявил советник патриарха

На Украине распахнулись «врата ада»: украинские власти хотят вскрыть мощи Киево-Печерских святых, подражая «богоборцам в СССР», но современных украинских гонителей Церкви ждет злая участь, рассказал советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
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