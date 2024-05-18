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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Модрича: «Реал» – лучший клуб мира с лучшим президентом в истории. Наиболее вероятно, что Лука останется еще на год и продолжит писать историю»

Ранее стало известно, что 38-летний полузащитник уведомил «Реал» о желании остаться. «Наиболее вероятно, что он останется еще на один год и продолжит писать историю.

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