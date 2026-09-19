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Татар-информ

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Будущие родители из Елабуги вместе пришли на избирательный участок

Будущие родители из Елабуги вместе пришли на избирательный участок

Супруги Кабировы из Елабуги вместе пришли на избирательный участок, расположенный в школе № 6. Молодая семья решила проголосовать с самого утра, перед началом рабочего дня.

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