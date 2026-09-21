Петровский парк
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Петровский парк

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В Северном округе после обновления открылся уютный сквер для всей семьи

Жители севера Москвы получили обновленное пространство для прогулок и активного досуга. Сквер в Ижорском проезде, который давно стал точкой притяжения для местных жителей, заметно преобразился: здесь создали комфортные условия и для тех, кто любит спокойный отдых, и для тех, кто не представляет жизни без спорта.

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