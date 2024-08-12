Директор ФС ВТС Шугаев заявил, что все партнеры России желают ей победы

США и страны НАТО понимают, что не могут конкурировать с Россией, и потому прибегают к методам недобросовестной конкуренции, в то время как основной принцип России - предлагать сотрудничество и не дружить «против кого-то».
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