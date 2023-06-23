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Министр просвещения Кравцов назвал информационную войну главным вызовом, с которым России удалось справиться

Министр просвещения Кравцов назвал информационную войну главным вызовом, с которым России удалось справиться

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что страна справилась с информационной войной, которая стала самым главным вызовом для учебного года, прошедшего в период проведения СВО.

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