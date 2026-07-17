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Царьград

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Первышов и Фрадков обсудили новые проекты и помощь участникам СВО

Первышов и Фрадков обсудили новые проекты и помощь участникам СВО

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков обсудили развитие социально-экономических проектов, поддержку участников Специальной военной операции и инфраструктурные инициативы в регионе.

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