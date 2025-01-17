Кадры поражения FPV-дроном на оптоволокне нечасто встречающегося американского грузового автомобиля FMTV M1083, переданного на вооружение ВСУ.
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Кадры поражения FPV-дроном на оптоволокне нечасто встречающегося американского грузового автомобиля FMTV M1083, переданного на вооружение ВСУ.
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