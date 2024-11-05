С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 485 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Да все просто. Выпуклость увеличивает угол обзора для человека смотрящего на улицу ........... Если сейчас цена на пр...Зачем защиту на о...
  • Виктория Иванова
    Как, нынче, выражаются: "Бомба!"  !!!!Рецепты вкуснейше...
  • Ингерман Ланская
    " жизнь" на любителя20 удивительных ф...

Зачем защиту на окнах делают выпуклой

Зачем защиту на окнах делают выпуклой

Пожалуй, нет такой страны, где бы не использовались решётки на окнах, особенно на первых этажах жилых домов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Да все просто. Выпуклость увеличивает угол обзора для человека смотрящего на улицу ........... Если сейчас цена на простую и &quot;выпуклую&quot; решетку практически близка то в раньше, до начала применения электродуговой сварки, цена была с большой разницей, но ведь ставили...........
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх