Пожалуй, нет такой страны, где бы не использовались решётки на окнах, особенно на первых этажах жилых домов.
Зачем защиту на окнах делают выпуклой
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Дмитрий Гурин
Да все просто. Выпуклость увеличивает угол обзора для человека смотрящего на улицу ........... Если сейчас цена на простую и "выпуклую" решетку практически близка то в раньше, до начала применения электродуговой сварки, цена была с большой разницей, но ведь ставили...........
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21 час.
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