Зачем защиту на окнах делают выпуклой

Дмитрий Гурин

Да все просто. Выпуклость увеличивает угол обзора для человека смотрящего на улицу ........... Если сейчас цена на простую и "выпуклую" решетку практически близка то в раньше, до начала применения электродуговой сварки, цена была с большой разницей, но ведь ставили...........