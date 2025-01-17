Трое кинешемцев обвиняются в убийстве с особой жестокостью

Следственным отделом по городу Кинешма СУ СК России по Ивановской области предъявлено обвинение троим местным жителям, в том числе несовершеннолетнему, в убийстве группой лиц по предварительному сговору, совершенное с особой жестокостью (п.
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