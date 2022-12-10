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В ФИФА выступили с заявлением после смерти американского журналиста Уола на ЧМ-2022

В ФИФА выступили с заявлением после смерти американского журналиста Уола на ЧМ-2022

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) выразил соболезнования в связи со смертью журналиста, сотрудника CBS Гранта Уола, который скончался во время матча между Нидерландами и Аргентиной в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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