Рак желудка: кто в группе риска и как защитить себя?

Смерть известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, ушедшего из жизни в возрасте 87 лет от рака желудка, заставила многих задуматься о том, кто действительно находится в зоне риска этого опасного заболевания.
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