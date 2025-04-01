Украинские военные бросили сотни тел сослуживцев, убегая из Курской области. Об этом рассказал ТАСС командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным "Валдай", чьи бойцы принимали участие в освобождении населенных пунктов региона.
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