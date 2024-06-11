Эффективное средство: как виагра защищает от развития слабоумия

Виагра может защитить человека от развития старческого слабоумия — то есть, деменции. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовав данные своего исследования в научном журнале Circulation Research.
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