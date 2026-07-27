Врач Кашух: острая потребность в мясе может быть связана с дефицитом железа

Резкое и навязчивое желание съесть какой-то определённый продукт редко оказывается простой прихотью. Подобные сигналы часто свидетельствуют о нехватке каких-то макро- и микроэлементов и витаминов или даже о заболеваниях.
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