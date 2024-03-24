Жители Пензы смогут проголосовать за благоустройство территорий города в ТЦ

В Пензенской области продолжается процесс голосования по выбору пространств для благоустройства. Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства региона, до 30 апреля желающие могут проголосовать за понравившийся проект на платформе 58.
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