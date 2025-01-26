Bloomberg: НАТО хочет передавать ЕС секретную информацию о планах по вооружениям

НАТО планирует создать канал связи, чтобы делиться строго секретной военной информацией со странами и промышленным сектором Евросоюза, что поможет убедить западные оборонные компании наращивать производство военной продукции.
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