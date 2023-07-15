Надавить на то, что фронт трещит под вражескими ударами и остро нехватает пополнений и резервов? – А наемникам-то какое дело до того? Их и в Африке неплохо кормят, а война там и легче, и намного безопаснее

Evgenija Palette

Эта тактика - универсальна. То же самое делали ЦАРЬ и генералы по отношению к Кутузову перед Бородинским сражением. Когда народ устроил беспримерные проводы Михаила Илларионовича на фронт с одними только словами "низложи змия", Царь с любезными ему генералами ОТОБРАЛИ У КУТУЗОВА две армии под командованием Тормасова и Чичагова (последний, любимец Царя, все время подставлял Фельдмаршалла). То же самое делала вся эта Царская клика и с народным ополчением и с крестьянами, пришедшими на фронт по собственной инициативе. Конечно, они не могли соревноваться с регулярной армией, но вооруженные чем попало, случалось, и простыми пиками, они ДРАЛИСЬ ТАК, ЧТО ФРАНЦУЗЫ БЕЖАЛИ ОТ НИХ..., едва успевая етироваться. Так Царская клика и крепостники помещики ОТОБРАЛИ У НИХ ОРУЖИЕ (у кого было), и не давали его никому. БОЯЛИСЬ, ЧТО НАРОД ПОВЕРНЕТ СВОИ ПИКИ ПРОТИВ КРЕПОСТНОГО ПРАВА...