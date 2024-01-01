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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Очень пышные оладьи без яиц! Все секреты, гарантированный результат

Хочу поделиться своим проверенным рецептом максимально пышных оладушек. Внешне и по вкусу они напоминают дрожжевые, только готовятся намного быстрее) После приготовления вы получите 6 порций Время приготовления: 20 минут ИНГРЕДИЕНТЫ кефир, 200 мл мука, 160 грамм сахар, 1 ч.

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