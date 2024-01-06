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Мбаппе о Месси: «Во Франции Лионель не получал уважения, которого заслуживает»

Мбаппе о Месси: «Во Франции Лионель не получал уважения, которого заслуживает»

«Месси заслуживает всяческих почестей. Честно говоря, во Франции он не получил уважения, которого заслуживал», – сказал нападающий «ПСЖ» в интервью Amazon Prime Sport.

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