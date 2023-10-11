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Музыка может синхронизировать состояние людей

Музыка может синхронизировать состояние людей

Швейцарские ученые выяснили, что музыка может синхронизировать функции человеческого организма.В исследовании принимало участие около ста тридцать человек, которые слушали классику в виде трех разных концертов.

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