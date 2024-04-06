РИАН: в Орске обнаружены два тела

В Орске при патрулировании обнаружили два тела. При этом предварительно сообщается, что находка не связана с затоплением территории, которое произошло после прорыва дамбы, сообщает правительство Оренбургской области.
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