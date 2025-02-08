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Водителей предупреждают о снежных заносах на дорогах в Крыму

Водителей предупреждают о снежных заносах на дорогах в Крыму

В Крыму около ста единиц спецтехники активно участвуют в очистке дорог от снега и наледи. В условиях сильного ветра и снегопада на дорогах могут образовываться сугробы, особенно на открытых участках трасс, где непогода представляет опасность для всех участников дорожного движения.

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