С НДПИ, но без пошлин: власти ищут «золотой» баланс

Повышенный налог на добычу полезных ископаемых вводится в России с 1 июня, в связи с этим власти сейчас рассматривают вариант отмены экспортной пошлины на золотоПри введении повышенного НДПИ на золото, Минфин может отменить экспортные пошлины.
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