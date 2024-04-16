С НДПИ, но без пошлин: власти ищут «золотой» баланс

Повышенный налог на добычу полезных ископаемых вводится в России с 1 июня, в связи с этим власти сейчас рассматривают вариант отмены экспортной пошлины на золотоПри введении повышенного НДПИ на золото, Минфин может отменить экспортные пошлины.