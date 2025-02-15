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Администрация Трампа выдала первую лицензию на экспорт СПГ после паузы при Байдене

Администрация Трампа выдала первую лицензию на экспорт СПГ после паузы при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа выдала лицензию на экспорт сжиженного природного газа проекту Commonwealth LNG в Луизиане, что стало первым одобрением экспорта СПГ после того, как бывший президент Джо Байден приостановил его в начале прошлого года.

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