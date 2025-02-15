Администрация Трампа выдала первую лицензию на экспорт СПГ после паузы при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа выдала лицензию на экспорт сжиженного природного газа проекту Commonwealth LNG в Луизиане, что стало первым одобрением экспорта СПГ после того, как бывший президент Джо Байден приостановил его в начале прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)