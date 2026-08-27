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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колапинто и «Альпин» близки к продлению контракта на сезон-2027 (Motorsport Week)

« Альпин » впечатлена выступлениями Франко Колапинто в 2026 году, сообщает Motorsport Week. Команда близка к тому, чтобы заключить с аргентинским пилотом новый контракт на сезон-2027, утверждают источники издания.

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